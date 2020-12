news

Ripensare la società a partire dagli ultimi. Il 10 dicembre conferenza stampa: la guida DOVE 2021, i dati su crisi e solidarietà e il #Natalepertutti

In streaming alle ore 11:30

Giovedì 10 dicembre, alle 11.30, Sant’Egidio presenta in conferenza stampa la nuova edizione di “DOVE mangiare, dormire, lavarsi”, 265 pagine di indirizzi utili per chi vive per strada, meglio conosciuta come la “Guida Michelin dei poveri”.

La conferenza stampa sarà in streaming sul sito www.santegidio.org e sui canali social (Facebook e YouTube) della Comunità.

Per l’occasione saranno illustrati alcuni dati sull’impoverimento provocato dalla pandemia da Covid-19, registrati nei centri della Comunità a livello nazionale, ed evidenziate le carenze dei servizi per i senza dimora all’inizio di un inverno che si preannuncia ancora più duro a causa della pandemia, con focus su Roma.



Sarà presentato inoltre il #Natalepertutti della Comunità, che anche quest’anno, nel rispetto delle norme anti-Covid, passerà il Natale insieme a migliaia di poveri e fragili in Italia e nel mondo, sostenuto dalla campagna sms solidale “Sarà un Natale diverso, ma con gli amici di sempre”: un’occasione importante e ancora più sentita che in passato per lanciare un forte messaggio di speranza e di rinascita.