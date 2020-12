news

Conferenza stampa - Ripensare la società a partire dagli ultimi. Interviene Marco Impagliazzo

Sant’Egidio presenta in conferenza stampa la nuova edizione di “DOVE mangiare, dormire, lavarsi” per le persone senza dimora, e illustra dati e sulla povertà e illustra il #Natalepertutti, le attività della Comunità nel tempo del Natale con i più poveri e fragili in Italia e nel mondo.