A Natale con la Trattoria de Gli Amici! Orari e aperture nel periodo natalizio del ristorante più Amico di Roma

La Trattoria degli Amici a Piazza Sant'Egidio - ristorante rinomato e progetto di inclusione al lavoro di persone con disabilità - annuncia l'apertura per il pranzo nei giorni 24 - 25 - 26 dicembre, come anche per i pranzi del 31 dicembre e del 1° gennaio.



Inoltre, dal venerdì alla domenica la Trattoria rimarrà aperta con la nuova proposta di aperitivo fino alle 18:00.



Per prenotare in Trattoria o per ordinare il pranzo per l'asporto, visita il sito www.trattoriadegliamici.org