news

Dolore e vicinanza della Comunità di Barcellona alle vittime dell'incendio del capannone occupato di Badalona in Catalogna

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Pubblichiamo il Comunicato stampa della Comunità di Sant'Egidio di Barcellona, a seguito di un grave incendio in un luogo che fungeva da abitazione per molti immigrati poveri, alcuni dei quali sono rimasti vittime delle fiamme.

"La Comunità di Sant'Egidio esprime il proprio dolore e vicinanza alle persone colpite dal tragico incendio avvenuto in un capannone industriale nel quartiere Gorg di Badalona, dove sono morte tre persone e molti sono rimasti feriti. Per tutti l'edificio improvvisato ad abitazione era "un tetto" .

È una tragedia che lascia sgomenti e allo stesso tempo costringe a interrogarsi sulle condizioni di vita delle persone che hanno bisogno di una casa. Centinaia di persone non riescono a trovare un riparo notturno o vivono in baraccopoli. Mostrando vicinanza ai "nuovi europei" colpiti dall'incendio, Sant'Egidio sente il bisogno di trovare una risposta alla loro situazione.

Occorre fare un passo in avanti per camminare con più convinzione nel processo di accoglienza e integrazione dei migranti, favorendo in primo luogo la loro regolarizzazione, premessa per trovare una casa dignitosa e ritagliarsi un futuro altrettanto dignitoso".