"Artisti per Sant'Egidio": la mostra online per sostenere le attività della Comunità in Sicilia per i più poveri

"Artisti per Sant’Egidio” è l'iniziativa che coniuga arte e solidarietà, per sostenere le attività della Comunità in Sicilia in favore dei più poveri, in particolare in questo tempo di emergenza, prima sanitaria e poi economica. L’idea nasce dal desiderio del maestro pittore siciliano Bruno Samperi, 87 anni, di realizzare una mostra con le opere donate da lui stesso e da altri artisti che si sono uniti all’esposizione nonché asta di beneficenza online, aperta fino al 19 dicembre all’indirizzo https://bit.ly/artistipersantegidio.



Da anni Sant'Egidio in Sicilia, attraverso i suoi centri polifunzionali, raggiunge migliaia di famiglie con i propri servizi. Con il presentarsi della pandemia, i centri hanno visto progressivamente un aumento delle famiglie, ma anche di persone singole e di anziani soli che, spesso disorientati e in cerca di soluzioni concrete a problemi come reperire spesa, farmaci, presidi o consulti medici o altre necessità, hanno trovato una risposta di amicizia e solidarietà nella Comunità.



Dall'inizio di marzo, Sant’Egidio ogni mese assicura un pacco spesa ad oltre 3000 famiglie in Sicilia, e consegna circa 500 pasti alle persone senza dimora.



Il maestro pittore Samperi ha così prodotto, al momento, oltre 30 opere che insieme a quelle dei tanti artisti che hanno deciso di rispondere alla chiamata "ai pennelli", arricchiscono la mostra "Artisti per Sant'Egidio". La mostra si sarebbe dovuta svolgere dal vivo, ma le restrizioni per la pandemia non permettono la realizzazione di eventi, per cui si è pensato di esporre e mettere all'asta una prima parte della collezione, 15 opere, sul portale eBay che ha riservato uno spazio all'interno del proprio portale riservato alle aste di beneficenza. Visita la mostra »