Periferie a colori, con i nuovi murales del Museo Laboratorio d'Arte di Sant'Egidio a Tor Bella Monaca

Rassegna stampa e video interviste

"Il Museo laboratorio d'Arte di Sant'Egidio, dove si alimenta e trova slancio, dal Quirinale all'Onu passando per la Biennale di Venezia, l'ormai riconosciuta avventura degli artisti disabili; e nel palazzo di fronte, sempre in una ex lavanderia, c'è la sede vera e propria della Comunità dove si fa scuola di pace, doposcuola, si discute, si gioca a carte, si ritirano i pacchi alimentari" Così Fabrizio Ceccarelli su "Il Venerdì" di Repubblica introduce la nuova installazione realizzata a Tor Bella Monaca, sulle pareti del Museo Laboratorio, che contribuisce, come titola l'articolo, a dare colore - e quindi vita - alla periferia.



Sono opere sulla strada, non solo perché si tratta di Street Art. I due murales, inaugurati venerdì scorso e realizzati da Leonardo Crudi ("Sulla strada") e Elia Novecento ("Finestra sull'ulivo"), riflettono sui luoghi di incontro nella città, in periferie che hanno bisogno della cultura e dello stimolo dell'arte.



La strada non è solo luogo di passaggio, ma anche luogo dove ci si può incontrare e conoscere. I nuovi murales, con un'estetica propria, hanno l'intenzione di attrarre e di suscitare una riflessione personale, in dialogo con l'ambiente. Un nuovo sguardo nella vita quotidiana, anche sulla strada, determina un cambiamento di prospettiva. Come l'adolescente che guarda l'ulivo, con uno sguardo diverso, verso la pace, e soprattutto verso una prospettiva condivisa con chi si sente marginale e vive in difficoltà.



È un significativo incontro artistico con il Museo Laboratorio di Sant'Egidio, luogo della cultura e dell'amicizia, dove artisti con disabilità esprimono la propria visione del mondo. La street art cambia il volto delle nostre città. A Tor Bella Monaca un esperimento per rivalutare le periferie.

Riqualificare e integrare. Roma, a Tor Bella Monaca alleanza tra volontari e street-art

Inaugurazione dei murales al Museo Laboratorio d'Arte di Sant'Egidio a Tor Bella Monaca

