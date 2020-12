news

Sulle Tv il #Natalepertutti di Sant'Egidio: dalla periferia di Roma a Antwerpen. Tanti video da guardare

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In tanti luoghi iniziano le distribuzioni dei pacchi natalizi per i poveri. Come dice Marco Impagliazzo, nella recente intervista a Uno Mattina, quest'anno sarà un Natale in uscita per la Comunità di Sant'Egidio, porteremo direttamente il pranzo a chi vive per strada, a chi è solo e in difficoltà.

Marco Impagliazzo a Uno Mattina

Un Natale in uscita

A Roma

In Belgio

Una storia di rinascita e solidarietà