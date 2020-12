news

Doni natalizi di Sant'Egidio per i ricoverati dello Spallanzani: il calore di un'amicizia che continua "a distanza"

Alla Vigilia di Natale mons. Vincenzo Paglia, a nome della Comunità di Sant’Egidio ha consegnato all‘ospedale Lazzaro Spallanzani dei doni per i malati come segno di vicinanza e di solidarietà.

È stato accolto dal direttore sanitario Francesco Vaia e da un gruppo di medici e infermieri che mons. Paglia ha ringraziato per quanto stanno facendo con grande dedizione e capacità in questo tempo difficile di pandemia. I doni, preparati nella casa famiglia di via Anicia, verranno consegnati dal personale sanitario nel giorno di Natale ai degenti di tutti i reparti.

Da tanti anni i volontari di Sant‘Egidio visitano i malati nel nosocomio. Ogni anno a Natale c’è sempre stato un momento speciale fatto di visite e doni. Quest‘anno, pur non potendosi recare nei reparti, il dono e la visita non mancheranno, anzi si moltiplicheranno raggiungendo tutti.