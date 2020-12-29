news

Tempo di Natale, Memoria del Profeta Davide. Alle ore 20.00 in streaming

29 Dicembre 2020

Preghiera in streaming

Al santo profeta Davide sono attribuiti alcuni salmi, che da secoli nutrono la preghiera degli ebrei e dei cristiani. Memoria di san Tommaso Becket ( 1170), difensore della giustizia e della dignità della Chiesa.

Condividi su