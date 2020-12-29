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Tempo di Natale, Memoria del Profeta Davide

29 Dicembre 2020 - ROMA, ITALIA

Preghiera in streaming

Al santo profeta Davide sono attribuiti alcuni salmi, che da secoli nutrono la preghiera degli ebrei e dei cristiani. Memoria di san Tommaso Becket ( 1170), difensore della giustizia e della dignità della Chiesa.

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