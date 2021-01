news

Il Natale creativo dei Giovani per la pace per rompere l'isolamento degli anziani

Serenate sotto le finestre delle case di riposo, manifesti di auguri sventolati nelle strade e nei cortili, in aggiunta alle card personalizzate inviate attraverso le mani cortesi del personale, ai regali, ai dolcetti, alle visite che si sono fermate dietro un vetro ma non hanno mancato l'appuntamento del Natale.

E' il Natale "creativo" dei Giovani per la Pace, la cui determinazione nel rompere l'isolamento degli anziani è stata più forte dei tanti ostacoli posti dalle misure di contenimento del contagio. In Europa, ma non solo, i giovani hanno raggiunto tanti anziani istituzionalizzati, fedeli all'hashtag che si erano dati all'inizio dell'anno #salviamoinostrianziani.

Nelle immagini, alcune di queste iniziative, che ci portano in Spagna, in Belgio, alla periferia di Roma, e a Pecs in Ungheria (video)

Guarda le gallerie:

Manresa-Spagna



Anversa - Belgio

VIDEO