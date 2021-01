news

"Nel mare aperto della storia. Studi in onore di Andrea Riccardi". Nuovo libro di edizioni Laterza

Un’ampia raccolta di saggi di importanti studiosi ripercorre un percorso di ricerca originale e apprezzato sia in Italia sia a livello internazionale.

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Andrea Riccardi è uno dei protagonisti del dibattito sociale, politico e religioso del nostro tempo.

Da storico, come scrive Agostino Giovagnoli nel suo contributo al volume, "ha approfondito il tema della coabitazione tra popoli, culture e religioni diversi e ha dedicato attenzione ai temi del nazionalismo, del conflitto etnico, delle guerre contemporanee. Ha affrontato, da punti di vista originali, la grande questione dei genocidi e delle stragi del XX secolo. Tutti i suoi studi rimandano ai nessi che legano ogni vicenda al proprio tempo: proprio il tempo - inteso in senso storico e cioè come l'insieme degli uomini e delle donne che lo abitano - è infatti il principale protagonista dei suoi libri. Benché dedicati a figure e temi diversi, i suoi studi compongono un grande affresco del Novecento e dei primi anni del XXI secolo.

È un Novecento diverso dal 'secolo breve' incentrato sulle ideologie e sui totalitarismi: quello di Riccardi è piuttosto un secolo animato da popoli e società, culture e religioni eredi di lunghi percorsi precedenti e protagonisti anche di vicende importanti del XXI secolo». Un'ampia raccolta di saggi che ripercorre un percorso di ricerca originale e apprezzato sia in Italia sia a livello internazionale.