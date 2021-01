news

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: mercoledì una veglia di preghiera a Roma

Dal 18 al 25 gennaio 2020 preghiere e incontri ecumenici con i cristiani delle diverse confessioni

Dal 18 al 25 gennaio 2021, la Chiesa celebra la Settimana per l'Unità dei Cristiani,

in unione con i cristiani di tutte le confessioni.

Un tempo di riflessione e preghiera che quest'anno si muove dalla storia di divina provvidenza e al tempo stesso di umana accoglienza del naufragio di San Paolo a Malta, narrato negli Atti degli Apostoli (vedi opuscolo)

In questa Settimana la Comunità di Sant’Egidio, ovunque nel mondo, dedica all'invocazione per l'unità gli incontri di preghiera che vedono raccolta ogni Comunità e promuove preghiere e incontri a carattere ecumenico.

ROMA



Mercoledì 20 gennaio, ore 19:30, nella Basilica di S. Maria in Trastevere, Piazza di S. Maria in Trastevere, si prega in particolare per l’Unità dei cristiani