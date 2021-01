C'è bisogno di scuola: dati e proposte sull'emergenza educativa aggravata dalla pandemia. Una rilevazione realizzata dalle Scuole della Pace di Sant'Egidio

Giovedì 21 gennaio, alle 11.30, “C’è bisogno di scuola”, conferenza stampa – in presenza e in streaming – per rendere noti i dati di un’inchiesta effettuata tra alunni di elementari e medie in Italia seguiti dalle Scuoel della Pace di Sant'Egidio e lanciare alcune proposte per rispondere alla grave crisi educativa in atto dall’inizio della pandemia.

Gli effetti della pandemia da Covid-19 si sono fatti sentire pesantemente su tutto il sistema di educativo italiano limitando in modo allarmante il diritto all’istruzione, aggravando le disuguaglianze e creando situazioni di grave disagio tra la popolazione giovanile.

Sant'Egidio, presente delle periferie con le Scuole della Pace, ha realizzato una ricerca su un vasto campione a livello nazionale e romano. Qui pubblichiamo i dati sulla dispersione scolastica aggravata dalla pandemia.

Giovedì 21 gennaio, in conferenza stampa, il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, illustrerà i dati di un’inchiesta effettuata - all’interno del progetto “Valori in circolo”, progetto selezionato da "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile - in 23 città italiane su un campione di 2.799 minori delle scuole elementari e medie, che giustifica un allarme sul fenomeno della dispersione e, in alcuni casi, dell’abbandono scolastico, in particolare nelle periferie.



La Comunità, attiva da anni con le sue Scuole della Pace nel sostegno educativo e formativo dei minori, a partire da chi è più in difficoltà, lancerà anche alcune proposte concrete, da realizzare con urgenza per rispondere all’emergenza in atto.



“C’è bisogno di scuola”

CONFERENZA STAMPA

(in presenza e in streaming)

Comunità di Sant'Egidio

Roma, Via della Paglia 14 B

Giovedì 21 gennaio

Ore 11.30



Interviene Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio



*Il progetto "Valori in circolo" è stato selezionato da "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.