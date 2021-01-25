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Memoria della conversione di Paolo sulla via di Damasco, in streaming con la Comunità di Sant'Egidio alle 20:00

25 Gennaio 2021

Preghiera in streaming

Memoria anche di Anania, che battezzò Paolo, predicò il Vangelo e morì martire. Oggi si conclude la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Memoria particolare delle comunità cristiane in Asia e Oceania.

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