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Memoria della conversione di Paolo sulla via di Damasco, preghiera con la Comunità di Sant'Egidio

25 Gennaio 2021

Preghiera in streaming

Memoria anche di Anania, che battezzò Paolo, predicò il Vangelo e morì martire. Oggi si conclude la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Memoria particolare delle comunità cristiane in Asia e Oceania.

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