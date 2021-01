news

Giorno della memoria: evento di Sant'Egidio e La Dante di Anversa in Belgio, in live streaming alle 15:00

Il 27 gennaio è la Giornata della memoria delle vittime dell'Olocausto. La Dante di Anversa, in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio e la Sint-Carolus Borromeus Kerk di Anversa, e con il patrocinio morale dell'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, vuole ricordare le vittime della follia distruttrice che ottanta anni fa incendiò l'Europa.

Per l'occasione, alle ore 15.00, nella chiesa di San Carlo Borromeo, Sant'Egidio e La Dante di Anversa, hanno organizzato una performance al pianoforte del maestro Giusy Caruso, Shin, ispirata alle composizioni di Carla Rebora.

L'evento verrà trasmesso in live streaming sui social media della Dante di Anversa e della Comunità di Sant’Egidio del Belgio. La performance di Giusy Caruso verrà preceduta da una breve introduzione a cura dei rappresentanti delle due associazioni organizzatrici.

