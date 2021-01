news

Il 31 gennaio, la memoria di Modesta Valenti e delle persone senza dimora morte per la durezza della vita in strada. In diretta alle 12:00 dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere. Gli altri appuntamenti

Sono passati tanti anni da quel 31 gennaio 1983, quando Modesta Valenti, una donna di 71 anni, senza fissa dimora, si sentì male alla Stazione Termini e morì senza ricevere i soccorsi necessari. La prima di tanti "amici per la strada" le cui morti ingiuste (di freddo, di stenti, di malattie non curate, per atti di violenza) che non vogliamo dimenticare. Vai a : La storia di Modesta

Il suo e il loro ricordo è nel cuore dell'impegno di Sant'Egidio per chi è povero, senza casa. Si fa cibo, vicinanza, ricerca di soluzioni, accompagnamento e accoglienza, ogni giorno. E si fa ricordo incessante nella preghiera. Insieme a Modesta vengono ricordati i nomi e le storie di tutti i nostri "amici per la strada" che non ci sono più, perché dalla memoria dell'ingiustizia nasca una città più umana e più attenta ai poveri.

Domenica 31 gennaio 2021 alle 12:00, la liturgia di Santa Maria in Trastevere, in ricordo di Modesta Valenti viene trasmessa in Live streaming sui social (Facebook e YouTube) e sul sito della Comunità.

Altri appuntamenti

(La pagina è in continuo aggiornamento con l'aggiunta degli appuntamenti segnalati alla redazione).

ROMA

Domenica 31 gennaio 2021

TRASTEVERE Basilica di Santa Maria in Trastevere, ore 12:00 e ore 17:00

SAN LORENZO Basilica di San Lorenzo, ore 17:00

APPIO Preziosissimo Sangue, Largo Pannonia, Appio, ore 11:00

PRIMAPORTA San Crispino da Viterbo, Via Offanengo 6, ore 12:00

TUFELLO Santa Gemma Galgani, Via Monte Meta 1, ore 17:00

AURELIO Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, piazza di Santa Maria delle Fornaci 30, ore 17:00

TOR MARANCIA - Istituto San Michele, Piazza A. Tosti 4, ore 11:30

OSTIA Santa Maria Stella Maris, lungomare Toscanelli 184, ore 11:30

OSTIA Cappellina della Comunità, via Baffigo 7, Ostia, ore 11:30

Domenica 14 febbraio 2021

ISOLA TIBERINA Basilica di San Bartolomeo all’Isola, ore 11:30 e ore 17:00

LAURENTINO Casa della Comunità, via Francesco Lanza 11, ore 12:00

TRIONFALE Gesù Divin Maestro al Trionfale, Via Vittorio Montiglio 18, ore 11:30

TORRENOVA San Gaudenzio a Torrenova, Via della Tenuta di Torrenova 114, ore 11:15

TOMBA DI NERONE San Giuliano, via Cassia 1036, ore 12:00

TOR PIGNATTARA San Giuseppe Cafasso, via Manfroni 2, ore 11:30

Domenica 21 febbraio 2021

DON BOSCO Casa della Comunità, piazza dei Consoli 17, ore 10:00



Domenica 28 febbraio 2021

PIETRALATA San Vincenzo Pallotti, Via Matteo Tondi 80, Pietralata, ore 12:00

FLAMINIO Santa Croce, via Guido Reni 2, ore 12:00

FLEMING San Gaetano, via Tuscania 12, ore 12:00



Civitavecchia

Cattedrale di San Francesco, sabato 13 febbraio, ore 16:00



Fiumicino

Casa della Comunità, via delle Spigole 5, mercoledì 3 febbraio, preghiera ore 18:00