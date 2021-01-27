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Nel gelo inseguiti dai cani, "the game" in Bosnia è il muro fortificato d'Europa. Da Huffington Post

27 Gennaio 2021

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La testimonianza di Alessandra Coin, responsabile in Veneto della Comunità di Sant’Egidio: "Migranti costretti a vivere in condizioni disumane"

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