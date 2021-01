news

Senza dimora, primi risultati del progetto Housing First a Roma promosso da CISCO, Comunità di Sant'Egidio, fio.PSD

A un anno dall’avvio operativo, Cisco e la Comunità di Sant’Egidio rendono noti i primi dati sul progetto “Housing First” attivato nella città di Roma, in collaborazione con fio.PSD.



“Housing First” vuol dire “prima la casa”, un approccio che partendo dall’offerta di un alloggio stabile alle persone senza dimora, affronta man mano le loro problematiche specifiche: mancanza di lavoro, dipendenze, problemi di salute, carenza di reti di relazione.



Il progetto avviato da poco più di un anno con l’ingresso di due persone nel primo appartamento, ha già assicurato una dimora stabile a 14 persone persone fragili e in condizioni di precarietà abitativa. Per i beneficiari, in prevalenza singoli - ma c’è anche una famiglia di quattro persone - la casa rappresenta una meta e l’inizio di un percorso verso l’autonomia.



Con il sostegno di Cisco è stato possibile avviare per la prima volta a Roma un progetto Housing First, grazie alla collaborazione tra la Comunità di Sant’Egidio e la fio.PSD. L’attività, che è realizzata operativamente da Sant’Egidio, avrà una durata quadriennale.