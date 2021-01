news

Il ricordo di Modesta Valenti alla Stazione Termini: non dimenticare perché la città sia più umana

Live streaming domenica 31 gennaio ore 15,30

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Domenica 31 gennaio, nell'anniversario della tragica morte di Modesta Valenti, la donna senza dimora che morì alla Stazione Termini perché non fu soccorsa, una delegazione di Sant'Egidio, di diverse associazioni impegnate con i senzatetto e delle stesse persone senza dimora, si reca nel luogo dove Modesta è morta, per una commemorazione che vuole essere, ogni anno, segno di speranza in una città più umana.

Alla commemorazione partecipano:

Mons. Giampiero Palmieri, vicegerente della Diocesi di Roma

don Ben Ambarus, direttore della Caritas diocesana

Marco Mancini, portavoce delle Ferrovie dello Stato

Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio.

La cerimonia si svolge alle ore 15,30 nell'Atrio della Stazione Termini. Verrà trasmessa in Live streaming sul sito e sulla pagina Facebook di Sant'Egidio.

A causa delle norme anti-Covid, la partecipazione è consentita soltanto online.