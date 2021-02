news

Un manuale anti-covid per i bambini di strada di Beira: si fa scuola anche sui marciapiedi per proteggere la vita di tutti

In Mozambico il numero dei contagiati dal Covid-19 aumenta di giorno in giorno e le strutture sanitarie sono in affanno. Tanto più è importante moltiplicare l'impegno per diffondere la conoscenza delle misure di prevenzione del contagio. In questo quadro si inserisce la pubblicazione di un manuale scientifico con tutte le indicazioni per prevenire il contagio da coronavirus, pubblicato dalla Comunità di Sant'Egidio del Mozambico, a seguito dei corsi tenuti già a partire dall'anno scorso.

Non si tratta di una pubblicazione destinata ad un pubblico selezionato, ma di un sapere a servizio della vita di tutti.

Per questo, quando la sera la Comunità di Beira porta la cena ai "moradores de rua", bambini senza famiglia che vivono in strada e si raccolgono nella piazza non lontano dalla casa della Comunità, è anche l'occasione per distribuire le mascherine e i manuali e fare lezioni mirate ad insegnare come evitare il contagio: i marciapiedi si trasformano in un'aula a cielo aperto, dove si studia, si legge, si ascolta.

Un'iniziativa che si inserisce nell'impegno che Sant'Egidio sta mettendo nel moltiplicare il sapere per difendersi dalla pandemia. La formazione online a cui hanno partecipato tantissimi giovani mozambicani, ha fatto di loro dei "formatori" che replicano questo corso nei modi e nei luoghi più diversi: nei mercati, nei quartieri, con le famiglie. Ed anche sulla strada, perchè la vita di ognuno sia protetta.