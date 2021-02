news

La Comunità di Sant'Egidio di Goma in preghiera per l'Ambasciatore Luca Attanasio e le vittime dell'attacco armato

Questo pomeriggio a Goma la Comunità di Sant’Egidio si è riunita in preghiera per ricordare con affetto l’Ambasciatore d’Italia Luca Attanasio, il Carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo uccisi in un attacco a pochi chilometri dalla città mentre si recavano a portare aiuti alimentari nei villaggi dell’interno.

L’Ambasciatore aveva visitato la Comunità a Goma un anno fa, recandosi alla Scuola di Sant'Egidio dedicata a Floribert Bwana Chui, nel quartiere di Mugunga. Ci aveva colpito il suo sguardo umano e attento ai bisogni dei più piccoli e si era subito stabilita un’amicizia.

La Comunità di Goma èaddolorata per questo tragico evento, ha ricordato tutte le vittime dell’attacco leggendo dal Vangelo di Matteo il racconto dell’arresto di Gesù nel Getsemani e il suo “basta!” all’uso della violenza che continua ad uccidere tanti nella regione del Kivu.

La morte dell’Ambasciatore e delle persone rimaste coinvolte impegna tutti a lavorare con maggiore impegno per disarmare i cuori e creare un Congo più giusto a partire da quei piccoli che l’Ambasciatore Luca Attanasio amava e sognava di veder crescere.

______________________

Nelle foto la preghiera della Comunità con il ricordo delle vittime e la visita dell'ambasciatore Luca Attanasio alla Scuola Floribert Bwana Chui