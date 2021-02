news

Disabilità e lavoro: i lavoratori della Trattoria degli Amici parlano con il quotidiano "La Repubblica" VIDEO

la riapertura del locale è un segno di speranza e di rinascita

"Un locale come il nostro è bello, fa immagine: è la cordialità, la simpatia, il sorriso". Così Maurizio, sommelier de La Trattoria degli Amici, conclude la sua conversazione con la giornalista di La Repubblica che ha visitato il locale che riapre oggi dopo mesi di chiusura dovuti alle difficoltà legate alla pandemia. La riapertura, prevista per oggi, 27 febbraio, è un segno di resistenza alla difficoltà legate alla pandemia. A tutti coloro che - come volontari o lavoratori - sono coinvolti nel progetto della Trattoria, un augurio di successo.

Vai al video