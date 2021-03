news

I laboratori Dream di Blantyre e Balaka ottengono la certificazione Sadcas

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Siamo veramente orgogliosi di avere ricevuto la notizia, il 10 febbraio scorso, che tutti noi attendevamo con ansia: i nostri laboratori DREAM di Blantyre e Balaka hanno ricevuto l’accreditamento per la ISO 15189 dall’ente certificatore internazionale SADCAS.

Salgono così a tre i laboratori DREAM che possono fregiarsi di questa importante certificazione, insieme a quello del centro Para Crianca di Maputo, prima in ordine di tempo.

I due laboratori DREAM del Malawi sono gli unici laboratori accreditati in tutto il paese che offrono servizi al pubblico e il risultato è ancor più straordinario se si pensa che quello di Balaka si trova in un’area rurale e non in una grande città, e che tutti i servizi sono offerti gratis. Davvero un passo avanti nel rendere accessibili a tutti dei servizi di qualità, anche ai più poveri e nelle aree rurali.



Ma cosa significa nella realtà che questi laboratori sono accreditati?



Nel campo dei laboratori diagnostici, come i nostri laboratori DREAM, l’accreditamento è un mezzo per dimostrare la propria competenza ai nostri pazienti, ai governi nazionale, agli implementing partners, ai donatori e, in generale, a tutte le istituzioni del settore.



Per arrivare a questo riconoscimento, il percorso è stato lungo: ci sono voluti 10 anni.



Immaginate un ginnasta che deve qualificarsi alle olimpiadi. Questo atleta dovrà passare innumerevoli prove. Per fare ciò, ripeterà continuamente i suoi esercizi, cercando di standardizzare la sua tecnica seguendo determinati criteri dettati dai regolamenti sportivi affinché il suo esercizio possa essere perfetto. In questo modo il ginnasta potrà evitare errori, rendere i suoi risultati sempre più precisi e mostrare, alla fine, un esercizio privo di sbavature con una qualità altissima, che gli permetterà di accedere alla competizione più prestigiosa.



Come per l’atleta, i laboratori DREAM per arrivare alla certificazione SADCAS, in questi anni di grande impegno, hanno dovuto superare molte prove. L’ultima, quella che vi abbiamo raccontato qualche tempo fa, quando nel percorso di accreditamento dei laboratori in Malawi, avevamo ottenuto le “4 stelle”.



In questo percorso di riconoscimento i laboratori devono sviluppare e documentare la loro capacità di rilevare, identificare, rispondere prontamente e riferire delle malattie di cui si occupano e che possono avere impatto sulla salute pubblica. Perciò tutti i laboratori pubblici o privati che lavorano senza fini di lucro in coordinamento con i sistemi sanitari nazionali, fornendo supporto nella diagnosi delle principali patologie in Africa, vengono sottoposti a regolari audit e vengono valutati con un sistema che, combinando tutti gli aspetti rilevanti, dalla gestione della documentazione, assegna un punteggio da una a 5 stelle, in base allo score raggiunto dall’insieme della performance del laboratorio, sulla base di una checklist che riflette la norma ISO 15189-2012.



Ad oggi quindi, la qualità dei risultati e l’eccellenza dei nostri laboratori Dream che da sempre è caratteristica intrinseca del lavoro svolto, è riconosciuta in tutto il mondo.

Sentiamo il desiderio di ringraziare tutto il personale di laboratorio di Blantyre e Balaka, i nostri “atleti olimpici”, che hanno fatto un lavoro enorme (e anche faticoso a volte) in questo percorso durato 10 anni.



Tutto questo costituisce un nuovo risultato conseguito da Dream, non per cercare la gloria ma per il bene dei nostri pazienti. Ebbene sì, accreditare la qualità del lavoro in laboratorio è espressione del rispetto e dell’amore per la loro vita.