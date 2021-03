news

Una delegazione di Sant'Egidio a Najaf in occasione della visita di papa Francesco ad Al Sistani

Una delegazione della Comunità di Sant'Egidio era presente a Najaf, in occasione dell’incontro tra Papa Francesco e Al Sistani, su invito della Al Khoei Foundation, l'organizzazione sciita irachena con cui la Comunità ha da tempo un rapporto di collaborazione per la promozione del dialogo e della pace.

La delegazione ha avuto modo di raccogliere l'entusiasmo e la gratitudine della comunità sciita per la visita di papa Francesco ad un luogo simbolo del Paese, ed in particolare all’antico seminario sciita della città e alla sua guida nella persona di Al Sistani, rappresentante della tradizione sciita ortodossa che predica tolleranza e separazione dalla politica. Gratitudine estesa anche alla Comunità, che da anni ha tenuto aperto un canale di amicizia e di dialogo.