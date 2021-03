news

13 marzo 2021. 8 anni con papa Francesco, messaggero di pace e fraternità

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Ricorrono otto anni dal 13 marzo 2013, giorno dell'elezione al soglio pontificio di Jorge Mario Bergoglio. Lo ringraziamo per questi anni, per il suo messaggio di pace, per aver rimesso al centro le periferie geografiche ed esistenziali, per la forza evangelica del suo pontificato, per il suo amore paterno.

Lo ringraziamo per il suo recente viaggio in Iraq, dove Papa Francesco, come pellegrino di pace ha portato la buona notizia in quel paese ferito nel tempo difficile della pandemia. (per approfondire vai alla pagina con le parole di Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo).

Nessuno è dimenticato e, come il papa ha ricordato alla Preghiera per la pace dell'ottobre scorso a Roma, "Nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme". Rileggiamo oggi le parole del papa, per continuare a vivere una Chiesa dei poveri e delle periferie, in cui la fraternità possa aprire "sentieri di speranza" e, con l'aiuto di Dio, costuire un mondo di pace.