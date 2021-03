news

La Scuola della Pace accoglie gli studenti senza pc e connessione per la Dad

Gli alunni a distanza, seguiti dai Giovani per la Pace di Ostia. E al pomeriggio doposcuola

Ogni mattina la Scuola della Pace di Ostia apre le porte a ragazzi e bambini senza computer e connessioni per seguire le lezioni a distanza, mettendo a disposizione i locali e i device. Dad solidale e di prossimità. Nel rispetto delle regole anti-covid, i Giovani per la Pace di Sant'Egidio seguono i bambini e i ragazzi della primaria e delle medie, quelli più in difficoltà e che non possono restare, come i più grandi, soli in casa. O che non hanno case adeguate, ne condizioni famigliari a sostegno.



Lezioni da seguire a distanza al mattino e aiuto ai compiti nel pomeriggio: così si combattono povertà educativa e dispersione scolastica.

