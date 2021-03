news

24 marzo, Giornata dei missionari martiri. Incontro con Andrea Riccardi, live ore 18 dalla diocesi di Cassano allo Ionio

In occasione della Giornata di preghiera e di digiuno in ricordo dei missionari martiri, l’Ufficio Missionario Diocesano di Cassano Allo Ionio, con la collaborazione dell’Ufficio Diocesano delle Comunicazioni Sociali, organizza un incontro online con Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio.



La data di questa ricorrenza non è casuale difatti, il 24 Marzo ricorre l’anniversario della morte di Mons. Óscar Romero, arcivescovo di San Salvador, morto per difendere la libertà e la dignità del suo popolo per il quale ebbe a dire “per amore del mio popolo non tacerò”.



Quest’anno, la pandemia – si legge in una nota -, non ci ha concesso di organizzare una veglia di preghiera, così come avvenuto negli scorsi anni e allora vivremo questo incontro in modalità telematica, trasmettendo attraverso i canali digitali della Diocesi di Cassano allo Ionio, a partire dalle ore 18.00, con gli interventi di don Pietro Groccia, direttore dell’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali don Francesco Diodati, direttore dell’ufficio missionario e Mons. Francesco Savino, vescovo della diocesi di Cassano. “Il missionario – afferma il presule -, martire è tessitore di fraternità: la sua vita si intreccia con quella dei popoli e delle culture che serve e incontra. L’umanità intera intreccia la propria esistenza con quella di Cristo, riscoprendosi così tralci della stessa vite”.

