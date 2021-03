news

Lunedì 29 marzo, Veglia in ricordo dei martiri dei nostri tempi, presieduta dal card. Farrell

In live streaming multilingue alle ore 18:30

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Lunedì 29 marzo alle ore 18:30 nella basilica di Santa Maria in Trastevere, celebreremo una veglia in ricordo dei martiri dei nostri tempi, presieduta dal card. Kevin J. Farrell. A causa della pandemia la partecipazione in presenza non è possibile per tutti, quindi verrà trasmessa in diretta web sul sito della Comunità www.santegidio.org, sul canale YouTube https://www.youtube.com/user/santegidio e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/santegidio.org.

La preghiera è trasmessa in diretta con traduzione simultanea nelle lingue disponibili sul sito www.santegidio.org: in inglese, spagnolo, francese, portoghese.

Su smartphone è possibile scaricare l’app “Preghiera con Sant’Egidio” con il podcast delle registrazioni.