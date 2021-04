news

Uno spazio virtuale di preghiera personale per accompagnare il Signore nei giorni della Passione - IN DIRETTA

Fino alle ore 22 del Venerdì Santo

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In diretta continua su questo sito fino alla sera del Venerdì Santo si apre uno spazio virtuale per la preghiera personale per accompagnare il Signore Gesù nella Passione, in collegamento con la chiesa di Sant'Egidio a Roma.

Ogni due ore sono offerti per la preghiera diversi brani delle Sacre Scritture.