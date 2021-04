news

7 aprile, Giornata Mondiale della Salute: sempre più diritto di tutti. In Africa l'impegno di DREAM contro Aids e Covid-19

La salute è un diritto fondamentale di ogni persona e l’accesso ai servizi sanitari, a cominciare dal vaccino contro il Covid-19, deve essere garantito a tutti a ogni latitudine, anche in situazioni difficili o di emergenza, soprattutto in questa fase di pandemia che tutto il mondo sta affrontando. Con questa convinzione, la Comunità di Sant’Egidio celebra la Giornata Mondiale della Salute, che ricorre domani, 7 aprile, con il titolo “Costruire un mondo più giusto e più sano”: un’occasione per ribadire il proprio impegno a fianco dei malati africani con il programma DREAM e per lanciare il nuovo sito www.dream-health.org ricco di dati e notizie su questo continente.



Avviato nel 2002 per contrastare la diffusione dell’AIDS, DREAM è diventato con gli anni un modello di cura ed è oggi attivo in 10 Paesi africani, con 50 centri clinici e 28 laboratori di biologia molecolare, che hanno fornito esami diagnostici e assistenza sanitaria gratuita a 500mila persone e consentito, tra l’altro, la nascita di 120mila bambini sani da madri sieropositive.



DREAM lavora in supporto dei sistemi sanitari dei singoli Stati, formando personale locale in grado di utilizzare correttamente le strumentazioni all’avanguardia presenti nei suoi centri di salute. Inoltre si è attivato immediatamente per affrontare la pandemia da Covid-19. Forte dell’esperienza maturata nel contrasto all’HIV, alla tubercolosi e a Ebola, il programma DREAM è diventato un punto di riferimento nella lotta al coronavirus, mettendo a disposizione i propri laboratori e centri clinici per lo screening dei pazienti e le vaccinazioni. Decisive anche la formazione degli operatori sanitari e l’opera di educazione sanitaria e sensibilizzazione della popolazione, per sgombrare il campo da pregiudizi e fake news che da sempre, anche nella lotta alle malattie endemiche, sono d’ostacolo alla prevenzione e alla cura.

La Giornata Internazionale della Salute 2021

La Giornata mondiale della salute viene celebrata ogni anno il 7 aprile. La storia della giornata inizia dalla Prima Assemblea della Sanità nel 1948 e da quando è entrata in vigore nel 1950, la celebrazione mira ad aumentare la consapevolezza sulla tema della salute. Ogni anno la celebrazione viene concentrata sotto un'area differente, prioritaria di interesse per l'Organizzazione mondiale della sanità, quest'anno il tema è costruire un mondo più giusto e più sano. Più info su https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2021