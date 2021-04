news

Film dossier per gli obiettivi dell'Agenda Onu: Mauro Garofalo ospite di Giorgio Zanchini su Rai Movie

Martedì 13 aprile alle 22:55 il commento in studio, a seguire "Gli invisibili" con Richard Gere, il film presentato alle mensa di Sant'Egidio

Stasera, a partire dalle 21.05, primo appuntamento con i film del ciclo Obiettivo Mondo, su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre). Presenta in studio Giorgio Zanchini che commenta, con Anna Foglietta e Mauro Garofalo, il tema della sostenibilità contenuto nell'Agenda Onu 2030 al quale sono dedicati i film della serata, ossia l'Obiettivo 1: "Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo".

Alle 21:10 la prima tv di "The Idol" di Hany Abu-Assad.

Alle 22:55 Giorgio Zanchini in studio con Anna Foglietta, attrice e fondatrice di "Every child is my child" e Mauro Garofalo, responsabile delle relazioni internazionali della Comunità di Sant'Egidio.

Alle 23:10 il film "Gli invisibili" (Time Out of Mind) di Oren Moverman con Richard Gere.

Nel giugno 2016, l'attore Richard Gere presentò il film "Gli invisibili" alla mensa di Sant'Egidio per i poveri a Roma (foto e video).

(Foto: fotogramma tratto dal film)