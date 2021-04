news

Corridoi umanitari, immigrazione e accoglienza nel colloquio tra l'Alto Commissario Filippo Grandi e Marco Impagliazzo

La volontà di lavorare insieme per fare fronte alla difficile situazione dei rifugiati e migranti è stata al centro del colloquio tra Filippo Grandi, Alto Commissario per i Rifugiati delle Nazioni Unite e Marco Impagliazzo.

Si è parlato dei risultati dei corridoi umanitari in Etiopia, Libano e Grecia così come del recente rinnovo del corridoio umanitario in Libano con il Governo Francese. Si è analizzata inoltre la situazione di criticità dei rifugiati in Libia e nei Balcani. L'Alto Commissario ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da Sant'Egidio in uno spirito di piena collaborazione con l'UNHCR.