Insieme per l'Africa: rinnovato l'accordo di collaborazione tra l'Associazione buddista giapponese Rissho Kosei-kai e Sant'Egidio

Oggi si è svolto il meeting online per celebrare l'accordo tra l'Associazione laica buddista giapponese Rissho Kosei-kai e la Comunita di Sant'Egidio, firmato il 2 novembre 2016 durante l'Incontro Interazionale di Assisi "Sete di Pace". Grazie alla presenza di Papa Francesco, ha segnato l'inizio di un tempo nuovo per il dialogo e la collaborazione fattiva tra le chiese cristiane e le grandi religioni mondiali.

In questi anni di amicizia diverse sono state le forme di impegno comune e di solidarietà, in Malawi.



L’incontro di oggi è stato l’occasione per una rinnovata riflessione sull'Accordo, sulle realtà e le prospettive future, ci si è confrontati sul lavoro svolto in Africa e si è ribadita la volontà di estendere l’impegno. È confermato l’impegno di assumere la responsabilità più grande per educare, proteggere e aiutare la crescita delle nuove generazioni di questo giovane continente, pieno di energie e possibilità ma spesso dimenticate o sfruttate.



Come già affermato il 2 novembre 2016: è chiara la consapevolezza dei legami di interdipendenza che esistono tra tutti i popoli del mondo e delle responsabilità che ciò implica. L'attenzione alla sofferenza dei più poveri e l'impegno per la pace avvicinano ulteriormente l'esperienza e la vita quotidiana delle nostre due realtà. Sulla strada di questa sensibilità la Rissho Kosei-kai e la Comunità di Sant'Egidio si sono incontrate.

Durante l’incontro si è auspicato che questo comune impegno possa essere di esempio a tanti uomini e donne di diverse religioni, di buona volontà, per rispondere con generosità alla grande sete di pace del nostro mondo.