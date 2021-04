news

I discepoli di Gesù sulle strade del mondo. Commento a Atti degli Apostoli 8,26-40 - Podcast della preghiera

Dopo la Pasqua, i discepoli percorrono le strade deserte e periferiche del mondo. Filippo incontra un eunuco funzionario della regina d’Etiopia che si interroga sul significato delle parole del profeta Isaia e che, ricevuto l’annuncio di Gesù, chiede di essere battezzato. L’inizio della sua missione, raccontata negli Atti degli Apostoli (At 8,26-40) è esemplare per ogni comunità: guidato dall’angelo, come dalla preghiera, incontra i bisogni degli uomini che chiedono di aprire la propria mente alle Scritture.

At 8,26-40. Commento di don Francesco Tedeschi

