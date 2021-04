news

Non più schiavi, ma eredi. Commento di don Marco Gnavi alla Lettera a Filèmone 1,1-16.20-21 Podcast della preghiera

Non più schiavi, ma eredi: i discepoli cambiano modo di pensarsi dopo l'incontro con il Risorto. San Paolo rigenera nella fede lo schiavo fuggitivo Onesimo e lo presenta come fratello all'amico Filèmone che lo aveva presso di lui. È una rivoluzione per la vita dei discepoli e delle comunità cristiane, invitate a una nuova libertà.

Fm 1,1-16.20-21. Commento di don Marco Gnavi

