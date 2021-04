news

Mai più morti in mare. In preghiera nelle città italiane ed europee, per dare una risposta di umanità. Gli appuntamenti

Di fronte all'ultima strage del mare nelle acque di fronte alla Libia, leviamo la nostra voce e la nostra preghiera, per restare umani, perché sia vinta la cultura dell'indifferenza che genera morte, perché si aprano vie di salvezza per chi lascia la propria terra in cerca di un futuro migliore.

Le veglie di preghiera, che si tengono il 26 aprile e nei giorni seguenti, in diverse città d'Italia e di Europa, formano un coro di voci che chiedono giustizia e pace. La preghiera è il primo impegno per un mondo più giusto, per un continente più umano. La memoria di chi è morto è impegno per la protezione, l'accoglienza e l'integrazione di tanti, perché le vie pericolose del mare siano sostituite da vie sicure di emigrazione, da corridoi umanitari e alla cultura dello scarto si sostituisca quella dell'accoglienza e dell'inclusione.

Per chi vuole seguire online la veglia di Roma, lunedì 26 aprile alle ore 19:30

Tutti gli appuntamenti in Italia e in Europa

La pagina è in continuo aggiornamento.

Lunedì 26 aprile 2021

ROMA

Basilica di Santa Maria in Trastevere, 19:30

In streaming - vai al video

FROSINONE

Parrocchia di San Paolo Apostolo, 19:30

Link

GENOVA

Basilica della Santissima Annunziata del Vastato, 19:00

Link

NAPOLI

Basilica dei Santi Severino e Sossio

Link

PADOVA

Chiesa dell'Immacolata, 19:30

Link

PARMA

Chiesa di Santa Caterina, 19:00



SALERNO

Chiesa di Sant'Anna al Porto, 19:00

Link

Mercoledì 28 aprile

BOLOGNA

Chiesa dei SS Bartolomeo e Gaetano, 19:30

Link



PESCARA

Chiesa S. Caterina da Siena, 20:30

Link