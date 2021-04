appuntamento

Firenze, preghiera per i migranti vittime del naufragio in Libia. Giovedì 29 aprile alle ore 19 nella chiesa di Santa Maria dei Ricci, in via del Corso

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Per restare umani, per dire no all'ingiustizia delle morti in mare, su iniziativa della Comunità di Sant'Egidio, con l'ufficio Migrantes dell'Arcidiocesi di Firenze e il Centro internazionale studenti Giorgio La Pira, preghiera a Firenze nella chiesa di Santa Maria dei Ricci, in via del Corso 10, giovedì 29 aprile, alle ore 19, in memoria dei migranti vittime del naufragio in Libia. Hanno aderito il movimento dei Focolari, Azione Cattolica e la Comunità della pieve di San Martino a Sesto Fiorentino che si riunirà in preghiera alla stessa ora.



La preghiera potrà essere seguita anche su YouTube ai seguenti indirizzi web:



Link del Canale Youtube della Comunità di Sant'Egidio di Firenze

https://www.youtube.com/channel/UCXlbrEtf0CFv-dlBEIZLoYw



Link alla diretta della preghiera

https://youtu.be/WW_X9Pxcvkw