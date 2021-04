news

Primo Maggio solidale perchè la ripartenza sia per tutti

A Roma appuntamento dalle 12.00 alla mensa di Via Dandolo e distribuzione di pacchi alimentari in periferia

Un Primo Maggio solidale con chi è povero ed è stato maggiormente colpito dalle conseguenze economiche e sociali della pandemia. La Comunità di Sant'Egidio sceglie di vivere la Festa del Lavoro insieme a chi - per la crescita della povertà e la perdita del lavoro - ha urgente bisogno di un segnale di speranza. Perché la ripartenza del nostro Paese possa riguardare davvero tutti.



Nella mensa di Via Dandolo a Roma, domani 1 maggio, a partire dalle 12, verranno distribuiti pasti caldi da asporto con un menù particolarmente ricco, mentre in altri quartieri della capitale, come a Ostia, saranno organizzati momenti di festa accompagnati da speciali distribuzioni di pacchi alimentari.



Giornalisti, fotografi e operatori radiotelevisivi interessati a seguire questi eventi sono invitati a scrivere a [email protected] per avere maggiori dettagli sulle iniziative in programma.