Intervento di Andrea Riccardi sul tema della misericordia in San Giovanni Paolo II

A venticinque anni dalla storica visita di san Giovanni Paolo II a Como, il 4 e 5 maggio 1996, per ricordare i momenti salienti di quella presenza, la diocesi di Como ha organizzato due appuntamenti che potranno essere vissuti sia in presenza, nel rispetto dei protocolli per il contenimento della pandemia da coronavirus, sia attraverso le dirette streaming sul canale YouTube del Settimanale della diocesi di Como.

Martedì 4 maggio, alle ore 20.30, in Cattedrale, a Como, il Vescovo Oscar Cantoni guiderà il Santo Rosario. A seguire ci sarà un intervento da remoto di Andrea Riccardi sul tema della misericordia in San Giovanni Paolo II.

Mercoledì 5 maggio, alle ore 18.00, sempre in Cattedrale a Como, ci sarà la Santa Messa. Presiederà l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo.