Giacobbe in viaggio e il sogno della scala. Meditazione sul libro della Genesi (Gen 28,10-19) - PODCAST

Nella preghiera del giorno della Comunità di Sant'Egidio leggiamo il brano del sogno di Giacobbe nel libro della Genesi (Gn 28,10-19). Giacobbe arriva a questo sogno avendo lasciando in un certo senso il suo passato e la sua tranquillità. Nel capitolo 25 è descritto come colui che "dimorava sotto le tende". Aveva lasciato sua madre Rebecca che amava e dal quale era molto amato. Giacobbe ha intrapreso un viaggio complicato nella sua vita, aveva dovuto lasciare la sua terra. A un certo punto, stanco, affaticato, pieno di paure, si addormenta e fa un sogno, in cui vede una scala la cui cima raggiunge il cielo e gli angeli di Dio che salgono e scendono su di essa. Il Signore si interessa di lui, entra nella sua vita e gli dice "ti proteggerò dovunque tu andrai".

Meditazione di Marco Impagliazzo sul libro della Genesi (Gen 28,10-19)

