In Indonesia la coincidenza tra la festa dell'Aid El Fitr e l'Ascensione di Gesù si celebra come festa di convivenza e pace

La coincidenza tra la festa dell'Ascensione di Gesù e la celebrazione del Aid el Fitr, a conclusione del Ramadan, la più importante solennità musulmana, è stata celebrata con particolare attenzione dalla Comunità di Sant'Egidio in Indonesia.

Alla mensa con le famiglie musulmane, con i rifugiati dai paesi del corno d'Africa, con gli anziani dell'istituto Santa Anna dove, dopo i mesi di chiusura per la pandemia finalmente oggi si fa festa insieme, alla Scuola della Pace. Ovunque cristiani e musulmani hanno ricevuto dalla Comunità doni e cibo per celebrare questa giornata di festa (in Indonesia l'Ascensione è anche festa civile) nel segno della convivenza e della pace.