"Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità". Meditazione sul Vangelo di Giovanni (Gv 16,12-15). Preghiera del giorno - PODCAST

"Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso". C'è un peso delle parole di Gesù di cui spesso non ci rendiamo conto. In un mondo che spesso abusa delle parole svuotandole di senso, torniamo ad ascoltare queste parole di Gesù, che ridanno "peso", cioè concretezza, senso, ad ogni parola del Vangelo. Dice il libro dei Proverbi: "Morte e vita sono in potere della lingua e chi ne fa buon uso ne mangerà i frutti" (Pr 18,21), e ci rendiamo conto di quanto a volte parole dette con leggerezza, con disprezzo, possono ferire e alimentare odio e conflitti.

Meditazione sul Vangelo di Giovanni (Gv 16,12-15)

