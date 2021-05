Memoria di san Mattia. Meditazione sugli Atti degli Apostoli (At 1,15-17.20-26) - PODCAST

news

Memoria di san Mattia. Meditazione sugli Atti degli Apostoli (At 1,15-17.20-26)

"La sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli"

La prima comunità dei discepoli ha imparato a leggere con speranza la realtà anche quella più dura, quella evocata dall'apostolo Pietro, lasciandosi guidare dallo Spirito e dalle Scritture. Sono stati gettati nel mare della vita dal Signore, sono stati preparati dai 40 giorni vissuti con il Risorto. Gli Atti ce li mostrano in attesa della Pentecoste. Sono 120, tra loro gli Undici e una cerchia più larga dei discepoli. Ricevono un segno, si tratta della sostituzione di Giuda, questo segno ci parla dell'imprevedibile amore del Signore per la comunità che stava crescendo tra tanta difficoltà. Mattia è estratto a "sorte", per riconoscere a Dio l'iniziativa, Lui che conosce il cuore di tutti. Da questa memoria di san Mattia, traiamo la lezione che DIo non permette al male di infierire fino a mutilare l'universalità del messaggio affidato agli apostoli, simboleggiato dal loro numero, i Dodici.

Meditazione di don Marco Gnavi sugli Atti degli Apostoli (At 1,15-17.20-26)

