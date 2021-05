news

Giuseppe De Rita dialoga con Andrea Riccardi sul libro ‘La Chiesa brucia’ - VIDEO

Oggi per la Chiesa la situazione è molto difficile. Si tratta di una delle tante crisi che il cristianesimo ha vissuto o di un definitivo declino? È un interrogativo che inquieta anche chi guarda al cristianesimo dall'esterno. Ma crisi non vuol dire necessariamente fine. Può essere un'opportunità per aprirsi al futuro, sapendo che il grande rischio è accontentarsi di sopravvivere, rimpiangendo un passato migliore. La soluzione è vivere nella crisi. La Chiesa oggi è chiamata a una condizione di lotta, questa volta non contro nemici esterni ma contro l'indifferenza e il discredito.



Ne discutono insieme Andrea Riccardi (autore), con Giuseppe De Rita e Alessandro Masi.

Segui la diretta sulla pagina facebook de La Dante, oppure su quella della Comunità di Sant'Egidio o di Andrea Riccardi e su questa pagina.

Per scoprire il libro, da poco in libreria e negli store online, si può visitare la pagina del libro sul sito Laterza.it