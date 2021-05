news

Ad Anversa, una bicicletta solidale porta il cibo a domicilio agli anziani soli

Un'iniziativa dei Giovani per la pace del Belgio

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nelle strade di Anversa gira da qualche tempo una bicicletta un po' particolare: non tanto perchè sospinge un grande contenitore; ma per quel logo - la colomba con l'arcobaleno - che campeggia al centro e spiega, a chi lo vede passare, che questo "carretto" non vende nulla, ma offre gratuitamente cibo e amicizia.

La guidano i Giovani per la Pace di Anversa, che hanno iniziato ad usarla per portare pasti caldi ad anziani particolarmente poveri e soli. L'arrivo della bicicletta solidale, nelle piccole case sulla strada, produce sorpresa e gioia, non solo per il buon cibo, ma anche per la possibilità di un incontro, anche se attraverso una finestra, che rompe il duro isolamento di questi tempi di pandemia