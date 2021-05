news

Chiedere, cercare, bussare. Tre passi mostrano l'efficacia della preghiera. Meditazione di Marco Impagliazzo sul Vangelo di Matteo (Mt 7,7-12). PODCAST

Nel Discorso della Montagna ci sono tre passi che il Signore indica per mostrare l'efficacia della preghiera. Chiedere, cercare, bussare. Sono tre momenti che il Signore ci mostra per chiedere a ciascuno di noi, a chi lo ascolta, di confidare nella preghiera, di essere perseverante, perché a questi passi viene risposto in un modo molto positivo. Dice Gesù: "chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto".

Meditazione di Marco Impagliazzo sul Vangelo di Matteo (Mt 7,7-12)

Video della preghiera