news

Shopping sicuro, sostenibile e solidale a Roma al Mercato Vintage Ecosolidale. Venerdì 28 maggio apertura straordinaria serale

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

A Roma il Mercato Vintage Ecosolidale è un punto di riferimento per gli appassionati dei vestiti anni '50-'70 e del modernariato, e più in generale per chi non vuole perdere l'occasione di acquistare ciò che sarebbe uno spreco buttare via.

Tra le offerte si trovano mobili, giocattoli, bigiotteria, abbigliamento per tutta la famiglia e tante curiosità.

Situati nel quartiere Ostiense, in via del Porto Fluviale 2, tra note opere di street art e ristoranti, il Mercato e la Città Ecosolidale sono un centro in cui gli acquisti hanno un doppio valore: attraverso il riuso o il riciclo si tutela l'ambiente e si aiutano i più poveri.

Scopri l'Ecosolidarietà »

Venerdì 28 maggio il Mercato apre dalle ore 18 alle ore 22, per un appuntamento di shopping serale, in via del Porto Fluviale 2.



Gli orari del Mercato Vintage Ecosolidale »

È un'occasione per uno shopping sicuro e sostenibile. È un anno ormai che la Città ecosolidale ha riaperto al pubblico dopo l'adeguamento alle norme Covid-19 e in molti non hanno smesso di sostenere le sue attività che non si sono mai interrotte, come la raccolta di abiti usati, che vengono igienizzati per destinarli ai più poveri. Ciò che invece può essere acquistato come modernariato e vintage viene venduto e il ricavato utilizzato per il sostegno ad attività o iniziative di cooperazione nel Sud del mondo.