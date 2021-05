news

Ascolta il podcast "Pregare con Sant'Egidio": ogni giorno una meditazione sulla Parola di Dio

Disponibile sulle principali piattaforme

"Pregare con Sant'Egidio" è il podcast che permette di ascoltare ogni giorno una meditazione sulla Parola di Dio, tratta dalla preghiera della Comunità trasmessa dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma.

La trasmissione è disponibile sulle principali app per seguire i podcast.

Cerca "Pregare con Sant'Egidio" sulla tua app preferita o clicca uno dei seguenti link: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts.

Iscriviti al podcast e vedrai nella schermata iniziale dell'app le nuove registrazioni.

Per conoscere tutti i modi per seguire la preghiera della Comunità di Sant'Egidio, visita la pagina Preghiera in streaming